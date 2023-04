Kinomajas kuuleb täna maailmatasemel metalmuusikat!

UADA tõus ja areng on olnud lausa meteooriline ning nad on oma lühikese tegutsemisaja jooksul jõudnud juba märkimisväärselt palju saavutada. Bänd on avaldanud kolm albumit ning veetnud paar aastat tuuritades kohtades, kus paljudel noortel bändidel oleks enda promomisega suuri raskusi.

Nende debüütalbum «Devoid of Light» ilmus 2016. aastal ning sõna sellest levis põrandaalustes ringkondades suust-suhu, pälvides laialdast tähelepanu oma meisterlike kompositsioonide poolest. Kaks aastat hiljem avaldati album «Cult of a Dying Sun», mis näitas selgelt, et bänd oli oma käekirja täiustanud ning suutnud selle edukalt lavalaudadele viia. Bändi kolmas album «Djinn» ilmus 2020. aasta septembris ning on väga kõrgelt hinnatud paljude kriitikute ning meediaväljaannete poolt.

UADA muusikat iseloomustavad atmosfäärilised ja meloodilised elemendid, mis vahelduvad toore ja agressiivse kõlaga. Nende mitmekülgne kõla on kindlasti üks põhjusi, miks bändi fännibaas pidevalt kasvab.