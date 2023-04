Mõjusa maaliga juurte juurde naasmise näitus

Kümneosaline teos on nii kujundi- ja mõttetihe, et seda ei haara ühe hetkega nagu ka paljusid teisi ERMi fuajees eksponeeritud teoseid.

«Näitust „Uus mütoloogia» võib nimetada ka Olga Tobrelutsu retrospektiiviks, sest siin saab nii tema maaliloomingut kui ka videoid vaadata. Muide, ta on üks vene videokunsti pioneere. 1993. aasta video «Eelaimdus sõjast» mõjub kui praeguste sündmuste ettekuulutus. Kunstnik on oma mõtetega ajast ees nagu näitab Tobrelutsu looming,» kommenteerib kuraator Erkki Juhandi.

Näituse nimi ««Uus mütoloogia» vihjab kunstniku ühele eesmärgile – luua müüte. Tobrelutsu sõnul toob ta alles nüüd rahva ette sellenimelise maalisarja, mille kallal ta on töötanud kümme aastat, sest varem ei olnud aeg selleks küps, aga Ukraina sõja puhkedes muutus kõik. «Paljud kunstiteosed ja ka kunstnikud vajavad aega. Leonardo da Vinci «Mona Lisal» kulus pea 400 aastat, et saada maailmakuulsaks. See on selge, et juba viie aasta pärast me vaatame neid videoid, filme, kunstiteoseid hoopis teise pilgu ja kogemusega kui täna,» mõtiskleb Olga Tobreluts.