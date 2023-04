KINDEL LAKS ⟩ Klassikat ja moodsat poppi

Uh, neli tundi Shakespeare’i

Kui te ei karda pea nelja tundi teatris, siis soovitan Theatrumi lavastust «Mõõt mõõdu vastu». Vana hea Shakespeare Georg Meri mahlakuses, Lembit Petersoni mõõdetud ja täpselt paika seatud lustlik tõsidus, lahedalt laetud muusika (Eva Eensaar), (Maris Petersoni) väikses nihkes lavakujundus ja kostüümid (mis kohati tõid meelde ühe kadunud teatri lavastusi), ägeda rolli teevad Ott Aardam, Laura Peterson, Kristjan Üksküla, heas mõttes peaaegu üle võlli oli Andri Luup, nauditavad hetki on Mart Aasa, Tarmo Songi, Tiit Alte mängus, Theatrumi uued noored on tublid. Lavastus on kihiline ja päevakajaline, saalist lahkudes olin väsinud, aga rahul ja tänulik, sest sain oma aja eest vastu palju. Hüva – pisut lühem saanuks ja võinuks olla, aga ikkagi haarav ja tugev tükk, hea teater.