Briti techno-talent Rene Wise esineb esmakordselt Eestis

Briti päritolu 25-aastane Wise on lühikese ajaga saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Juba 18-aastaselt esmakordselt technoreivile sattunud Wise'i kiiret arengut ja pühendumist iseloomustab fakt, et kolm aastat hiljem ja aasta pärast professionaalse DJ karjääri algust kutsuti ta mängima techno-mekasse Berghain.

Tema loomingut on välja andnud avaldanud mitmed mainekad leibelid nagu Mark Broom'i Beardman Recordings, Luke Slater'i Mote Evolver ja Rødhad'i WSNWG. Samuti on kasvanud tema populaarsus produtsendina techno DJ-de eliidi seas, keda Wise ise oma eeskujudeks peab. Tema lugusid mängivad teiste seas Blawan, Rødhad, Freddy K, DVSI ja Luke Slater.

Wise´i loomingut iseloomustab spetsiifiline hüpnootiline kõla ja hea rütmitunnetus, mille võib panna lapsepõlve trummiõpingute arvele. «Alustasin trummimänguga 7-aastaselt, millega jätkasin kuni 13-eluaastani. Siis avastasin elektroonilise muusika ja hakkasin eksperimenteerima. Tol ajal ma ei mõistnud rütmide õppimise tähtsust. Nüüd, kui olen vanem ja tegelen igapäevaselt muusikaga, mõistan, kui oluline on olnud minu minevik trummimängus - tänu sellele on tekkinud vaistlik rütmitaju, mis toetab kogu mu loomingut.»

Küsimusele, mis teda inspireerib, vastab Wise, et nn kastist välja mõtlemine: «Mõnikord on parim viis inspiratsiooni ammutamiseks technot mitte kuulata.» Andrew jaoks tähendab see teistest meelepärastest žanritest ideid ammutada — näiteks samba ja bossanova rütmidest.