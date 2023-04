EFTAD JAGATUD ⟩ Need ongi lõppenud aasta ägedamad Eesti filmid!

Mainimata jäid veel vähemalt kümme suurepärast filmi, aga olgu need erisugused võidud märk sellest, et meie filmikunst on hakanud hingama ja võidutsema igast võimalikust küljest, täpselt nagu suutis Jaak Salumets võidutsema panna kogu «Kalevi» tiimi. Ja kes oleks uskunud, et kui Mait Malmstenile vahvad vuntsid ette kleepida, talle nõukaaegne ülikond selga tõmmata ja juuksed ühele küljele kammida, teeb ta kinolinal oma karjääri uhkeima rollisoorituse. Lausa lust oli jälgida, kui isalikult ja inspireerivalt ta Kalevi mängijaid innustas!