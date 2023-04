EFTAD JAGATUD ⟩ Need ongi lõppenud aasta teletegijad!

Kui tänavune Eesti Filmi- ja Teleauhindade jagamine üldse midagi näitab, siis seda, kuivõrd mitmekesine on Eesti telemaastik ning milliseid võimalusi on Eesti teletegijad enda jaoks avastanud. Ehkki räägitakse, et traditsiooniline televisioon on kaotamas oma mõjujõudu ja võlu, on selge, et Eesti teletegijad, režissöörid ja sisuloojad ei ole veel luuda nurka visanud ning liiguvad edasi aina ambitsioonikamate projektidega, millest paari aasta eest ei osanud keegi isegi und näha.

Ent need ei ole ainult välismaalt sisse ostetud formaadid, millele Eesti teletegijad on andnud oma näo ja kuldse puudutuse, vaid ka täiesti uskumatud originaalseriaalid, mille vaatamine on üdini nauditav, kas siis inimeste, suurepärase süžee, pingestatud näitlejatöö või värvikireva spektaakli tõttu ning mille idee on eestlaslikult lihtne, ent seejuures siiski nii uskumatult äge!

Kanal 2 otsesaade «Õhtu!», 19.03.2020 Foto: Konstantin Sednev / Postimees

On paras väljakutse teha kodumaiseid saateid ja teleseriaale, mis oleks nii põnevad kui ka harivad vaadata, vastaks teatavale standardile, mis maailmatelevisioon ette on seadnud, ning suudaks lisaks kõigele konkureerida ka välismaiste voogedastusteenustega, kus on rohkem meelelahutust, kui üks keskmine inimene ühe eluea jooksul tarbida jõuaks. Ometigi näitab iga EFTA 2023 laureaat, et see on võimalik ning ka Eesti telesaated ja -sarjad väärivad meie tähelepanu sama palju, kui väärivad seda Netflixi, HBO või Disney+ loodavad miljarditesse ulatuva eelarvega seriaalid ja saated.