KULTUURIS KUUM ⟩ Eesti džässi imenaine Kirke Karja on kahe jalaga maa peal

Lisaks aga räägime «Kultuuris kuum» 43. episoodis ka sellest, mitme kollektiiviga on Kirke Karja plaate teinud ning mitu plaati on tal sahtlisse jäänud. Miks Kirke Karja ei karda, et tehisintellekt ta töö ära võiks võtta või miks ei meeldi talle muusikud, kes end meelega keerulisemaks ja intelligentsemaks räägivad. Aga ka milliseid tobedaid lubadusi on Kirke Karja andnud ning kui kaugel ta nende lubaduste täitmisega on.