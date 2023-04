VEEL SEKSI JA LOHESID ⟩ «Troonide mängu» maailm laieneb uue sarjaga

Uue sarja loomisel lähtutakse Westerose loonud kirjaniku George R. R. Martini tekstidest. Nimelt on autor kirjutanud kolm «Tales of Dunk and Egg» lühiromaani, millest esimene ilmus 90ndate lõpus. Sarja tegevus toimuks sada aastat enne põhiromaanide sündmusi. See projekt on järjekorras teine «Troonide mängu» eellugu. Esimene neist, «Lohede koda», tuli välja eelmisel aastal ja see võeti väga soojalt vastu.