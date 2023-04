UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Nicolas Cage hakkab verd imema!

Soovitus : «Suzume»

Juba üheks edukamaks Jaapani animafilmiks saanud «Suzume» on uus film Makoto Shinkailt, kelle visuaalselt lummavates animafilmides rulluvad lahti peadpööritavad fantaasialood. Seekordse seikluse keskmes on lapsena raske kaotuse üle elanud tüdruk nimega Suzume, kes teel kooli kohtub salapärase noormehega ning leiab müstilise ukse, mis on otseselt seotud Jaapanit raputavate looduskatastroofidega. Ökoloogiliste motiividega «Suzume» seob oma ulatuslikus loos kokku mitmed olulised teemad, sealhulgas trauma, leinavalu ning inimese suhe loodusega. Ja Shinkai animafilmidele omaselt leidub siin silmakommi eriliselt palju!

«Apteeker Melchior: Timuka tütar»

Mullu alanud suurejooneline «Apteeker Melchiori» triloogia on jõudnud kolmanda kõheda osani, mis režissöör Elmo Nüganeni sõnade järgi on eelmiste osadega võrreldes pinevam ja psühholoogilisem, sest erivõimetega apteeker Melchior pannakse ebatavaliselt suure surve alla. Ka seekord peab Melchior hakkama asuma uut krimijuhtumit, kui tema abikaasa Keterlyn näeb metsas pealt jõhkrat kallaletungi. Viies rünnaku üle elanud mehe oma apteeki taastuma, algab ohtlik sündmusteahel ning esoteeriliste huvidega Melchiori satub inkvisitsiooni huviorbiiti. Need, kes eelmisi «Apteeker Melchiori» filme nautisid, saavad kolmandast osast sama mõnusa elamuse.

