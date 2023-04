FOTOD JA VIDEO ⟩ AC/DC legendi auks püstitati hämmastav kuju

Projektile panid aluse AC/DC superfännid Michel Remy, Mike Davister ja Georges Boussingault, kes kogusid kuju püstitamiseks raha ning said toetust ka riiklikult raadiojaamalt RTBF Classic 21.

Ülidetailse kuju lõi ettevõte nimega Design Stone, kes kasutas selleks Belgia sinist kivi - erilist looduslikku kivi, mis väidetavalt on 150 miljonit kuni 350 miljonit aastat vana.

Kujuga avaldatud südamliku toetuse eest tänas fänne ka Johnson isiklikult, kes sotsiaalmeediasse jagatud videos lubas tänutäheks Namuri lähinädalatel külastada, et kuju oma silmaga üle vaadata.

«See on mu jaoks eriline koht,» ütles Johnson. «Just Namuris laulsin ma esimest korda laval AC/DC's. Ma olin ülinärviline kutt, nii et mälestus sellest õhtust jääb minuga igaveseks. Pean kindlasti tõdema, et ma ei ole nii uhket kuju väärt. Ma väga tänan neid ja võtan austusavalduse lahkelt vastu.»