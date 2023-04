Maailmal on vaja just sind, üksik ja õnnelik vanamutt!?

Kerttu Rakke on oma jutustuses «Metsa silmad» koroonavaktsiinide suhtes ülimalt kriitiline. Mistap mõjuvad teatud tekstikohad rohkem päevapoliitilise pamfleti ja populaarteadusliku probleemartikli kui ilukirjandusena.

Kerttu Rakke uus raamat kannab lihtsat pealkirja, nii lihtsat, et enam lihtsamalt vist ei saakski: «Neli lihtsat juttu». Võtke või jätke! Mina võtsin. Miks? Sest lihtsuse järele on nendel segastel aegadel nõudlust. Elu ise on ju keeruline, lihtsat pole temas midagi, ei mõistusliku arusaadavuse ega füüsilise, majandusliku ja emotsionaalse üleelamise mõttes.