VÕIMAS TULEMUS ⟩ «Apteeker Melchiori» kolmas film tõi rahva kinno

Apteeker Melchiori romaanisarja autor Indrek Hargla lausus: «Apteeker Melchior on jõudnud kolmandasse filmi ja suuresti on see võimalikuks saanud tänu neile, kes tema seiklustele kaasa on elanud, lugenud raamatuid ja käinud kinos. Suur tänu kõigile selle eest – koos oleme me loomas Tallinna linnale uut müüti.»