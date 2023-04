Tapperis esineb täna üks postroki suurnimedest

18 aastat tagasi Iirimaal tegutsemist alustanud bänd võitis juba oma esimeste albumitega underground-publiku südamed ja seetõttu leidsid nad kiirelt tohutult palju fänne üle kogu maailma. Tulevase turneega tähistatakse albumi «All is Violent, All is Bright» viieteistkümnendat aastapäeva ning bänd lubab, et seetõttu tuleb esitamisele terve album – algusest lõpuni.

God Is An Astronaut on armastatud olnud just oma ebamaise loomingu tõttu – erakordne dünaamika ja emotsioonidest tulvil muusika pakuvad postroki fännidele alati unustamatu elamuse.

Bändi asutasid 2002. aastal kaksikud Niels ja Torsten Kinsella Glen of the Downsis Iirimaal. Hiljem on lisandunud Lloyd Hanney (trummid), James Dean (klaver/sünt) ja Gazz Carr (kitarr). Albumi «Origins» salvestamiseks liitus bändiga ka Pat O'Donnell vokalisti, kitarristi ja klahvpillimängijana, olles Torsteni kõrval paljude laulude kaasautor ning lähenedes rohkem vokaalsest ja eksperimentaalsemast aspektist.