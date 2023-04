ELU ROLL ⟩ Postimehe ajakirjanik lõi kaasa maailma edukaimas animafilmis

«Filmis teen ma erinevaid väikerolle, seega suures pildis pole mu panus niivõrd suur. Samas, kui arvestada, et film ise ainult poolteist tundi pikk, siis kuuleb mu häält üllatavalt palju!» ütles Kohlmann kultuuritoimetusele. «Lisaks on need kohad enam-vähem ühtlaselt ära ka jagatud. Vahel olen kuskil taustal, kus mind otseselt väga kuuldagi pole, teisel korral aga kehastan näiteks printsess Peachi ümarlauas Bowseri tuleku eest hoiatavat Toadi.»

Postimehe töötaja Sten Kohlmann. Foto: Mihkel Maripuu

Kohlmann läks salvestusele suure ootusärevusega, kaks kätt taskus. «Ei mingit eelnevat materjalidega tutvumist, kõik selgus kohapeal. Filmiga tutvusin ka täpselt niipalju, kui erinevad rollid nõudsid. Salvestamas käisime koos sõbra Rainer Petersoniga («Puhata ja Mängida» mängusaatest. Saime paari tunni jooksul kordamööda kabiinis käia ja erinevaid hääli sisse lugeda. Mulle on häälnäitlemine alati meeldinud ja mulle meeldis, et sain Mario filmis ka teha seda, mis selle juures kõige lahedam tundub - erinevate veidrate häälte tegemine. See minu jaoks ägedam, kui lihtsalt enda häälega asjade sisselugemine.»

Kohlmann ei puutunud stuudios kokku peaosatäitjate Võigemasti ja Niinemetsaga, kes ühtlasi ka esilinastusele ei jõudnud, aga Kohlmanni sõnul said nad väga hästi hakkama. «Eriti Tõnis!» lisab Kohlmann.

Kohlmanni jaoks oli filmis osalemine oluline, sest tema suhe «Super Mario» mänguseeriaga on soe ja pikaajaline. «Tänaseni üks vaieldamatuid lemmikuid. See on äge, kuidas ühte sarja suudetakse niivõrd pikalt värskena hoida, ent samas see ka nii tuttavlik. Veel ägedam on asjaolu, et nüüd olen ka mina üks imetilluke osa sellest fantastilisest maailmast.»