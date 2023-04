ŠOKK KUNSTIMAAILMALE ⟩ Kunstnik võitis maineka konkursi tehisintellekti loodud fotoga

«Fotomaailmas peab algama arutelu selle üle, mida pidada fotograafiaks ja mida mitte. Kas fotograafia on piisavalt ulatuslik kunstivorm, et tehisintellekti loodud piltidel oleks võimalik siseneda? Või oleks see viga? Auhinnast keeldumisega loodan seda arutelu kiirendada.»

Eldagseni sõnul on see ajalooline hetk, sest kunagi varem ei ole tehisintellekti loodud foto võitnud mainekat rahvusvahelist konkurssi. «Kui paljud teadsid või kahtlustasid, et see on tehisintellekti tehtud? See ei tundu ju päris aus, või mis? Tehisintellekti tehtud pildid ja pärisfotod ei peaks sellistel konkurssidel üksteisega võistlema. Tehisintellekt ei loo ehtsaid fotosid. Seega ma ei tahagi auhinda vastu võtta.»