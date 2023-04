ARVUSTUS ⟩ God Is An Astronaut tõi kosmilise pimeduse Maale lähemale

Juba 2020. aasta septembris toimuma pidanud kontsert lükati olude sunnil lõpuks kolmel korral edasi, nii et see, et God Is An Astronaut vaatamata kõigele ning kõige kiuste ometigi Tallinnasse esinema jõudis, on juba omaette vägitükk. Ent sellest veelgi uskumatum on, kuivõrd võimsa kontserdi nad viimaks teisipäeval Tapperis andsid.

Ehkki lubatud «All Is Violent, All Is Bright» albumilt tuli esitamisele vaid kolm lugu, mitte tervikalbum, mis kontseptsiooni poolest oleks muidugi hiilgav ja sümboolne olnud, mõjus Tapperis toimunud kontsert terviklikuna. Seal ei olnud ühtki ripakile jäänud niidiotsa, see ei jäänud hargnema, kõik kontserdi alguses lahti harutatud paelad said kontserdi lõpuks uuesti kinni seotud.

God Is An Astronaut on üks neid bände, mis on peaaegu ambitsioonitu – nad lihtsalt valdavad oma kunsti suurepäraselt, ent näiliselt ei ole nad eriti tähelepanunäljas ning neil pole ka ühtki maailmavallutuslikku plaani.