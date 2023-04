Kersti Heinloo surus noored näitlejad Fowlesi lavastuses tumeduse piirile

Kui Heinloo veel ülikoolis õppis, võis tema raamaturiiulilt leida lisaks Marguerite Duras’ «Armukesele» ja Bulgakovi «Meistrile ja Margaritale» ka John Fowlesi «Liblikapüüdja», mille Heinloo nüüd, palju aastaid hiljem, Kellerteatri lavale tõi. Aga Heinloo side Fowlesiga ulatub veelgi kaugemale. «Ma olen näidelnud Fowlesi «Eebenipuust tornis», mida lavastas Roman Baskin,» meenutab Heinloo. «Mängisin seal koos Baskini, Mirtel Pohla ja Jaanus Rohumaaga. Kui Fowles 2005. aastal suri, arvas Eesti Ekspress, et just mina võiks järelehüüde kirjutada. Vist seepärast, et mina osalesin selles tükis. Kirjutasingi lehte siis lausa järelehüüde,» naerab Heinloo.

Heinloo otsustas Fowlesi kuulsaima ja kõhedaima loo «Liblikapüüdja» tuua just Kellerteatrisse. Kuigi näitlejana tuntud Heinloo jaoks on see seitsmes lavastus, lähtus ta seekord less is more filosoofiast, et tuua esiplaanile kahe näitleja pinevalt vastandlik energia.