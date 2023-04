INTERVJUU ⟩ Sabatoni laulja: Ukraina sõja kangelastest loome laule siis, kui sõda läbi on

Sabatoni, millega eestlastel võiks juba omaette intiimne ja sõpruslik side olla, sest nad käivad Eestis pea sama tihti kui Rammstein, on keeruline teisiti kirjeldada kui «vägev». Nende muusika on suurem kui elu, sõnad vägevamad kui surm ning lavasõus näeb sedavõrd palju pauku ja tuld, et silmadel hakkab valus ja tasane pind ähvardab jalge alt kaduda.