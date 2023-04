Tallinnas esinevad death metal´i pioneerid

Suffocation on mitmekümne aasta jooksul ehitanud üles endale maine kui Ameerika death metali üks järjepidevamaid kooslusi, keda peavad ka paljud oma žanri etaloniks. Nende debüütalbumit «Effigy of the Forgotten» (1991) peetakse senimaani musternäiteks kaasaegsest death metal'ist.

Hullumeelsed vokaalid lajatakse tugevale kitarripõhjale, põletav kiirus, ränk brutaalsus ja tipptasemel laulukirjutamine koos rütmilise akrobaatikaga teebki kokku selle, mis on Suffocation. Brutaalsuse ja tehnilisuse vahel põiklev bänd on leidnud omapärase tasakaalu, mis on neile toonud fänne ülemaailmselt.

Aastal 2023 pole aga Suffocation lõpetanud oma uuendusmeelse mõttelaadi rakendamist ning oma viimast albumit «... Of the Dark Light» kirjutas bänd neli aastat, teades kuivõrd suur konkurents on neil uute bändidega, kes teevad uuendusi täpselt sama suure pühendumusega nagu nemad 90ndatel.

Suffocationiga astub koos lavale ka Eesti suurim uus metal'i lootus Intrepid, kes käis hiljuti Euroopa tuuril koos Ameerika death metal'i bändide Monstrosity ja Originiga.