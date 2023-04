Vaata, kes kandideerivad tänavusele noore arhitekti preemiale

Savi on üks esimesi pehmete inimõõtmeliste linnade eestkõnelejaid Eestis, nihutades fookust modernistlikust autokesksest planeerimisest avalikule ruumile, mis ka tegelikult rahuldab inimeste psühholoogilisi ja ühiskondlikke vajadusi. Savi on hea näide arhitektist, kes julgeb tegutseda väljaspool eelmiste põlvkondade kinnistatud rolle.

Arhitekt Must on asutatud 2013. aastal ning noort arhitektide kollektiivi veavad Mari Rass, Ott Alver ja Alvin Järving. Indiviidide rõhutamise asemel on nad loonud arhitekt Musta koondportree usus, et arhitektuur on meeskonnatöö ning kollektiivne panus aitab vastata tänapäeva maailma keerukatele väljakutsetele. Musta vedavad arhitektid on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri osakonna.