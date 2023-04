KUULA ⟩ Aasta rokkalbumi tiitliga pärjatud superbänd üllitas uhke duubelsingli

Täna ilmus auhinnatud rokkbändi Elephants from Neptune’i duubelsingel «Wally Wally». Lood jõudsid ka vinüülile, mis tuleb müügile 22. aprillil. Seitsme tollise vinüüli tegemine on ajendatud ülemaailmsest iseseisvate plaadipoodide päevast Record Store Day, mida tähistatakse sel aastal 22. aprillil, seda ka Eestis. Nii kohtab Elephants from Neptune’i bändiliikmeid sel laupäeval muusikasündmuse ja duubelsingli vinüüli ilmumise puhul Terminali plaadipoes, kus kohad võetakse sisse DJ puldis.

«See oli pärast «Oh No» (2016) plaati põhimõtteliselt esimene uus lugu, mida me ka lives mängisime. 2017. aasta veebruaris oli see lugu täiskujul juba meil olemas. Asi sai alguse sellest, et jämmisime Türi tänava majas Rainiga kahekesi ja tal tuli selline bassikäik, tinistasin sinna mingit lahtist akordi peale ja mõtlesin, et lahe vaheldus sel ajal meile omaks saanud pigem jäigale riffitamisele - idee sai lindistatud ja sinna ta jäi. Ühel hetkel internetis kolades sattusin peale väljendile «wally, wally, blood and dolly», mis eesti keeles tähendab umbes, et «oled nii hull kellegi järgi, et ei näe teise vigasid»,» selgitab Robert Linna «Wally Wally» tekkelugu.