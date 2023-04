Eetika kaikad eugeenika kodarates

Selle, algul nii kriitika kui ka lugejate poolt valjuhäälse nurinaga vastu võetud romaani kunstilisest ja sisulisest väärtusest vestab ka tõik, et sellest on ilmunud koguni kolm kordustrükki (1983, 2010 ja 2016) ning valminud mängufilm «Regina» (1989, režissöör Kaljo Kiisk, nimiosas Ülle Kaljuste).

Eesti kirjanduse «Madame Bovary»

Kui öelda kuidagi suurelt, ja autori suure sünnipäeva puhul muidugi võib, siis ütleksin, et «Valikuvõimalus» on eesti kirjanduse «Madame Bovary» – see räägib julgel, originaalsel ja kunstiküpsel moel naisterahva subjektsusest, tema õigusest ja julgusest võtta oma elu puudutavates küsimustes vastu otsuseid, mis on käibiva moraali ja avaliku arvamuse seisukohast ebaeetilised.