Suri Nõukogude Eesti hipiliikumise vaimne isa Aare «Babai» Loit

«Meie armastatud sõber, Tallinna esimese põlvkonna hipi, rändaja ja otsija ning Nõukogude hipide juhtiv peategelane Aare Loit alias Babai on Maalt lahkunud. Kuigi ta teatas juba aastaid tagasi, et neil päevil ei ole reisimiseks vaja oma keha üldse liigutada, on täiesti võimalik, et ta naudib nüüd suurt teekonda, galaktikatevahelist reisi ilma igasuguse inimkehastuse koormata,» kirjutas filmi «Nõukogude lillelapsed» meeskonna liige sotsiaalmeedias.