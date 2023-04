Tallinna hubaseim kino plaanib uhket sünnipäevapidu

Cassavetese «Näod» võiks mõjuda inspireerivalt igaühele, kes on kunagi unistanud filmitegemisest ning on imeline tõestus sellest, et peavoolust teisiti tegemine on võimalik ja iseendaks jäädes saab ka edu saavutada. Need on põhimõtted, mida Sõprus soovib oma sünnipäeval kõigile kino sõpradele meelde tuletada ning kergitada kaabut ka aasta 2010 programmikoostajate suunas, kes siis värskelt taasavatud Sõpruses julgesid Cassavetese retrospektiivi ekraanile tuua.