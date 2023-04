Intsikurmu festival kuulutas välja esimesed esinejad

Metsa- ja atmosfäärifestival Intsikurmu rõõmustab sellel aastal festivalisõpru eriilmelise programmiga, mille fookuses on kodumaised artistid. Kadri Voorand esitleb oma uut albumit, Mari Jürjens astub lavale suure bändiga ning tagasi on Aasta rockalbumi võitnud Elephants From Neptune. Programm täieneb ning esinejaid on oodata ka väljastpoolt Eestit.