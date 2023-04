ENNUSTUSPORTAAL EUROVISIOONIST ⟩ Eesti pääseb finaali, aga võidab hoopis...

FenixBeti Eurovisiooni koefitsientide tabeli järgi Eurovisiooni esimese poolfinaal esikolmikusse mahuvad kindlalt Soome, Rootsi ja Norra – nende edasipääs finaali on praktiliselt 100% kindel. Sama puudutab ka Iisraelit.

Lätil aga võib finaali pääsemisega esineda probleeme, kuna naaberriigi koefitsient edasipääsuks on 2,65 ehk tõenäosus esineda finaali laval on alla 40%. veel vähem šansse esimesest poolfinaalist edasi pääsemiseks on Maltal, Iirimaal ja Aserbaidžaanil.