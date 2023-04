NÄDALA FILM ⟩ Kas tehisinimene on inimene?

Ulmežanri üheks peamiseks väärtuseks on olnud esitada küsimusi ja hüpoteetilisi stsenaariume inimkonna valikute kohta. 20. sajandi teemade seas andsid tooni maavälised olendid, kellega kohtumine raputab inimtsivilisatsiooni alused. Tulnukatevaimustus on nüüd vaibunud, vähemalt sama raputavat nihet tõotab kohtumine millegi hoopis maisemaga – inimkonna enda loodud tehisintellektiga.

Aastatuhandevahetuse aegu küsisid filmide «Hing anumas» ja «Matrix» tegelased, mis eristab täiuslikku koopiat algupärandist ja inimlikku kogemust kõrgtehnoloogilisest jäljendist, kui mõlemad on kvalitatiivselt võrdsed, inimese tajuga eristamatud. Nii Jaapani kultusanimatsiooni kui ka Ameerika hittmärulit tunnustati toona ajast ees olemise eest. Võib väita, et mõneti on nad seda tänaseni ning vähemalt kinolinal on ulmežanr sestsaadik sama koha peale tammuma jäänud.