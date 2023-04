Eesti sarjatootjad saavad hakata Euroopa fondist toetust taotlema

«Audiovisuaalsektori mängureeglid on muutunud ning telesarjadel on järjest suurem osa selles, mida me vaatame. Sarjad on muutunud keerukamaks ja kvaliteetsemaks ning tootmine vastavalt kallimaks, mis paneb Euroopa oma väikeste killustunud turgudega ebavõrdsesse olukorda. Anname Eesti sarjade tegijatele võimaluse teostada oma ideid rahvusvahelises koostöös, et globaalsete suundadega kaasa minna ja ühtlasi enda loomingut täiesti uue publikuni viia,» ütles kultuuriminister Purga.