Tere, armas sõber. Sain su kirja kätte. Rõõm kuulda, et sul kõik hästi läheb. Aga tead, üks asi tundub imelik. Minu meelest sa juba eelmises kirjas küsisid, et mida teised teevad, kas on nad ikka vanas kohas. Kas sa tõesti internetist Eesti uudiseid ei loe?