Hetktõrked helis ja pildis – audiovisuaalne kultuurinihe täna Kinomajas

Ingliskeelne termin glitch, mida on peamiselt kasutatud mistahes meediumi korrapäratu toimimise tagajärjel tekkinud moonutatud tulemi või viperuse kirjeldamiseks (arvutimängudest videopildi ja muusikast arvutiprogrammideni), on praeguseks muutunud eraldi kunstivormiks nii helis kui pildis. Glitch-kunst näeb ilu ebatäiuslikkuses ning ootamatutes tõrgetes.

«Glitch on hetkeline tõrge ettemääratud teel, mis tekitab pagemisraja sellelt peateelt, uue ja ootamatu mõõtme. Tehnilisest tõrkest, masina error'ist on inspiratsiooni saanud veaesteetika, mis on viljakas nii muusikas, visuaalkunstis kui isegi kirjanduses,» seletab multikunstnik Kiwanoid, kes on ürituse üks peaesinejatest.