VEETLEVAD VEREIMEJAD ⟩ Vampiiri-bestselleritest tehakse telesari

«Videviku» teleseriaali tootmine on veel algstaadiumis ja sellel pole kindlat võrku või platvormi, ütleb stuudio. Lionsgate'i jaoks on «Videvik» üks väärtuslikumaid frantsiise. 2009. aastal alanud viieosaline filmisari tõi ülemaailmselt sisse 3,4 miljardi dollari ning tegi staarid peaosatäitjatest Robert Pattinsonist, Kristen Stewartist ja Taylor Lautnerist.

Nagu sädelevate vampiiride tagasitulekust vähe oleks, jätkub uue filmiga muuseas ka «Näljamängude» filmisari, mida toodab samuti Lionsgate. Ühtlasi plaanitakse uut telesarja «Harry Potteri» romaanidest, olgugi et need on juba töödeldud üheks maailma kõige edukamaks filmiseeriaks.