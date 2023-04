Venelased väntasid kosmoses filmi: Eesti juurtega Julia Peresild lennutati orbiidile

Vene filmi «Väljakutse» keskmes on kirurg, kes saadetakse Rahvusvahelisse kosmosejaama, et päästa viga saanud kosmonaut. Venelased saatsid ühe näitleja ja filmilavastaja päriselt 12 päevaks Rahvusvahelisse kosmosejaama, et nad saaksid sealses laboratooriumis filmida. Kirurgi mängib filmis Eesti juurtega Julia Peresild.