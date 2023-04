Apollo raamatupoodides tähistatakse raamatu ja roosi päeva

Raamatu ja roosi päeva traditsioon sai alguse 1920. aastatel Kataloonias ning sellest ajast alates on see ilus tava levinud üle kogu maailma eesmärgiga suurendada kirjanduse mõju ja süvendada inimeste lugemisharjumusi.

«Raamatud on meie ajaloo, kultuuri ja ühiskonna oluline osa. Lugemise kaudu omandatud uued ideed ja teadmised laiendavad meie maailmapilti. Lisaks sellele on lugemine tõhus stressi vähendamise ja lõõgastumise viis, pakkudes võimalust ajutiselt oma igapäevaprobleemidest ja kohustustest eemalduda. Seetõttu peame oluliseks jätkata rahvusvahelise raamatu ja roosi päeva traditsiooni ka Apollo kauplustes,» märkis Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass.

«Möödunud aastal said roosi eest raamatu ca 1300 raamatusõpra, sel aastal on planeeritud Apollo raamatukauplustesse üle Eesti ligi 3000 tasuta jagamisele minevat teost,» lisas Krass.

23. aprillil tähistatakse Eestis lisaks raamatu ja roosi päevale juba kümnendat korda ka veteranipäeva. «Veteranidel on veteranipäeval raamatupoodides käimine saanud justkui omaette traditsiooniks, mida austatakse, sest mõlema päeva ühiseks sõnumiks on vabadus ja rahu. Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingul on sellist sõnumit au koos Apolloga jagada,» lisas Sinilille heategevuskampaania koordinaator Laura Milk.