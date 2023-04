Üks imelik masin: eestlased väntasid tehisintellekti abiga filmi

Režissöör Rain Rannu sõnul on «Lapsmasin» lugu nässu läinud tehisintellektist – autentne, lõbus ja huvitav igale vanuseklassile. «Film on mõeldud vaatamiseks nii noortele täiskasvanutele kui ka nende vanematele. See on üks esimesi mängufilme, mis mõtestab viimase poole aasta jooksul laineid löönud AI meeletut arengut ja sellega kaasnevaid ohte.»