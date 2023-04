TÕNU TRUBETSKY 60! ⟩ Postimehe töötajad meenutavad liigutavalt Vennaskonna hitte

Alvar Loog, kultuuritoimetaja

Trubetsky mudis tollal kõvasti minu suunda ning on seega otseselt (ehkki mõistagi vaid osaliselt) vastutav selle eest, milliseks inimeseks ma täiskasvanuna kujunesin. Kui peaksin Trubetsky ja Vennaskonna loomingust nimetama oma arvukate lemmiklugude seast vaid ühe, võtaksin varajasest perioodist pärineva pala «Lalla-laa», sest selle avaread – Las olla, et sa oled endast kenam / See sinu hingesitta varjata ei saa – läksid mulle hinge juba 34 aastat tagasi «Pogost» loetuna ning on jäänud sinna tänaseni. Selle tulemusel olen jõudumööda ikka püüdnud mitte olla endast kenam. See on ideaalina karm, ent samas kuidagi õige (umbes nagu Kanti kategooriline imperatiiv), ning seda enam järgimisväärne ka siis, kui on selge, et seda kunagi täielikult järgida ei õnnestu. Suur tänu ja palju õnne sünnipäevaks!