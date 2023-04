Festivali Orient tänavune programm on rajatud «muusikalisele põgenemisele»

Kõrbemustlased Radjasthanist pole kunagi paiksed olnud ning on oma kultuuri läbi paljude sajandite rikastanud just rännates ühest kohast teise. Ansambel DHOAD esindabki just sellist ainulaadset lõpututes rännakutes tekkinud kollektsiooni hindustani subkultuuri parimatest näidetest.

Omamoodi põgenemine on teemaks ka pöörlevate dervišite vana traditsioon. Iidsetel aegadel tekkinud qawwali traditsioonis pöörleb sufi muusika ja laulu saatel ekstaasi, et põgeneda tavamaailmast kõrgemate hingetasanditeni. Pildiliselt on tants maailmas väga tuntud laias pöörlevas rüüs sufi kuvandina. Eestis näeb neid peagi kontserdil «Sufi ekstaas».

Ehtsad «suured põgenejad» on ka Alžeeria traditsioonilise malouf muusika ja traditsioonide edasikandjad. 9. sajandil põgenes Bagdadi õukonna muusik Ziryab ideoloogiliste erimeelsuste tõttu oma kodumaalt toona islami all olnud Hispaania aladele. Seal, saades uuesti edasi tegutseda, arendas andekas muusik välja malouf-stiili - Andaluusia islami muusika. See omakorda rikastus mõned sajandid hiljem Põhja-Aafrika muusikaga, kuna moslemid pidid põgenema Hispaaniast kristlaste pealetungi eest. Nii on meieni läbi põgenemise, emigreerumise ja rändamise jõudnud ainulaadne sulam täiesti erinevatest kultuuridest.