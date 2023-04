Appi! Ma vajan Vennaskonda ⟩ Tõnu Trubetsky 60

Vennaskond on loomingulises plaanis käinud vaikselt maha nagu üles keeramata kellavedru, langedes kõrvukriipivalt sageli korraliku koolibändi tasemele ning olles ühtlasi muutnud oma lugude üldise tundetooni ja helipildi varasemaga võrreldes keskeltläbi oluliselt mažoorsemaks. 1990. aastate alguses Mait Vaigu sõnadele kirjutatud Vennaskonna palas «Tseremoonia» nutab minategelane «häbitult ja vabalt», sest tema «lemmikbänd on kokku tulnud taas» ning «mängib oma sünget lugu». Seda parafraseerides võiks väita, et Vennaskonna austajad võiksid nutta häbitult ja vabalt, sest nende lemmikbänd pole laiali läinud ning mängib järjest rõõmsamaid lugusid.

Trubetsky keskendus juba mõnda aega tagasi The Flower of Romance’i nime all teatava aktiivsusega hoopis oma läänesuunaliste pürgimuste realiseerimisele, Vennaskond näib olevat kaotanud õige hoo ja identiteedi ning jäänud pidama mittekuhugi, soovimata või suutmata sealt kuhugi edasi liikuda. Bändi selle sajandi tegemised on olnud omal armsal moel ambitsioonitud. Aga 35 aastat on ansambli jaoks ka ebainimlikult pikk aeg, millega ei tohiks publiku poolelt kaasneda mingeid liigseid ootusi ja eeldusi. Huvitav, milline olnuks Ruja oma 35. sünnipäeval?