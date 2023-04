Tartu lastekirjanduse auhinna tänavune laureaat on Ilmar Tomusk

Ilmar Tomusk on õppinud eesti keele ja kirjanduse õpetajaks ning emakeeleõpetajana ka töötanud, aga alates 1995. aastat peab Keeleameti peadirektori ametit. Ametniku ja kirjaniku rolli on ta edukalt ühendanud, olles alates 2007. aastast avaldanud üle neljakümne lasteraamatu. Ta on kirjutanud raamatuid põhikooli kõikedele vanuseastmetele ja saanud Nukitsa konkurssidel mitu korda laste tunnustuse osaliseks, samuti on ta pälvinud Kukltuurkapitali sihtkapitali aastauhinna on olnud 2016. aastal raamatuga «Rasmuse vuntsid» Tartu lastekirjanduse auhinna nominent.

Ilmar Tomusk, «Julius, mida sina suvel tegid?». Foto: Raamat

Žürii oli üksmeelne nii selles, et kõik viis nominenti on suurepärased, kui ka selles, et laureaat on siiski «Julius, mida sina suvel tegid?» Neile imponeeris Juliuse raamatuga tehtud positiivselt lõppenud «inimkatsete» eriliselt lai vanuseskaala - see raamat kõnetab hämmastaval kombel nii väga noori kui täitsa vanu ja tõenäoliselt just seepärast, et igaüks suudab meenutada, kuidas on möödunud tema lapsepõlvesuved, mil ta «mitte midagi ei teinud».

Ridade vahele on peidetud oluline sõnum, et suvi maal vanaema-vanaisaga kannatab võrdlust ükskõik millise väljamaareisiga. Sobib nii õhtujutuks kui ka iselugemiseks, päris pisikestele ja tegelikult ka kõigile juba väikelapseeast väljakasvanuile muhedaks pisilugemise ampsuks.

Ilmar Tomuski raamatu «Julius, mida sina suvel tegid?» kõrval kandideerisid Lapsepõlve auhinnale Tiina Laanemi «Katariina kaaperdab kooli», Piret Jaaksi «Härra Maru mustikapood», Meelis Krafti «Tiuhkamäe» ja Kadri Kiho «Endel ja Kati».

Tartu Lastekirjanduse auhinda antakse välja alates 2015. aastast. Üheksa aasta jooksul on auhinna võitnud Kairi Look, Andrus Kivirähk, Reeli Reinaus, Jana Maasik, Tuul Sepp, Triinu Laan ning kahekordne laureaat on Kadri Hinrikus (2018 ja 2022).