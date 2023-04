INTERVJUU ⟩ Kitarrikangelane Mike Stern: kui juhtun uuesti sündima, meeldiks mulle saksofonistiks hakata

Tema kitarriuksed avas mingis mõttes hetk, mil ta läks endast noorema Pat Metheny juurde küsimusega, kas too võiks teda õpetada. Metheny ütles, et kõige parem õppimine on praktika, ja suunas ta kuulsa soul-fusion-bändi Blood, Sweat and Tears jutule, kes otsis parasjagu kitarristi. Muusikalised veregrupid kattusid, läks asjaks.