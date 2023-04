ARVUSTUS ⟩ Meil on veel lootust: mälestuste küünlavalgus jääb alles

Olulisem on, kasutades autori väljendust, illusioonide vitaalsus ja unistuste haprus ühes perekonnas. Neid on kolm: ema, kelle juurest abikaasa on oma vabadusse pagenud, ja kaks täiskasvanud last – alaväärsuskompleksiga tütar ning kaubalaos perele elatist teeniv poeg, kes ihkab iseseisvat elu, ühtaegu seiklusi ja kirjaniku vaatlejarahu. Külalisena ilmub õhtusöögile Jim O’Connor, keda autor kirjeldab kolme sõnaga: tavaline kena noormees.