Tanel Padar: Ma olen kunstiinimeste jaoks liiga edukas, mind pole ringkonda vastu võetud

Meelelahutuse ja äri vahelist seost kirjeldas Padar nii: «Kunstiinimeste jaoks olen liiga edukas. Usun, et see on põhipõhjus. Mõni videokunstnik või kunstnik teeb mu muusikutest sõpradele kujunduse niisama tasuta, et pildile saada. Kui mina küsin, siis saan kinni maksta nii enda video kui ka kõikide enda sõprade videod ja pildistamised.»

«Praeguseks on see natukene muutunud, sest turunduse tähtsus on paljudele loomeinimestele kohale jõudnud. Täna just potsatas postkasti üks soov. Üks inimene, kes on ka varem meie bändiga kokku puutunud ja teistele muusikavideoid teinud – küll artistidele, kellest ma kunagi midagi kuulnud –, ütles, et ta oleks nõus tasuta tegema ja nägema palju vaeva, et keegi tema tegemisi märkaks. See näitab, et mingisugune jää on sulanud.»