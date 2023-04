Smuuli-saaga jätk: kirjanik õigustas Eesti linnade pommitamist

«Kuid on paratamatu, et selliste rünnakute juures saavad tahtmatult kannatada ka rahulikkude inimeste elamud, kunstilise ja ajaloolise väärtusega ehitused ja mälestusmärgid,» kirjutab Smuul. «Sakslasi ei saa me Eestist minema kihutada paljaste sõnadega. Nad tulevad välja peksta sealt ükskõik milliste ohvrite hinnaga. Pidage meeles suure Lenini sõnu: «Kui sõda on osutunud vältimatuks — kõik sõja heaks.»