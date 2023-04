Otsi kõrged kontsad välja: Vanemuine vajab drag queen’e!

Soomest pärit lavastaja Samuel Harjanne lavastajakäekiri on Vanemuise teatri muusikalipublikule juba tuttav. Tema lavastajatöö on varasemalt Vanemuise lavale toonud muusikalid «Hüljatud» ja «Nunnad hoos». Uus muusikalilavastus «Kinky Boots» räägib loo ühest kingavabrikust, sõprusest ja leidlikest lahendustest, mis aitavad märgata seda, mis on elus tegelikult oluline.