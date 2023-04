Burlesk harvesteri haardes

Iseenesest tõsisema dialoogi jaoks ehk natuke napi, vaid seitsmest teosest koosneva näitusepaketi pingestab ära tõsiasi, et kahe kokku pandud autori tööd kannavad vormilises plaanis suisa risti vastupidist esitlusloogikat. Ja mõlema isikupärasest käekirjast on võimalik nende näidete najal aru saada küll.

Vaatamata sellele, et mõlemad kväär-identiteeti ja -eetost jagavad naiskunstnikud on hariduse saanud saksakeelses kultuuriruumis – Schmale Leipzigis ja Viinis, kus ta seniajani tegutseb, ning Tzanou Bonnis –, on nende tööd, kui välja arvata rõhutatud kehalisuse moment, dia­metraalselt erinevad.