25. aprillil esilinastus T1 keskuse Cinamonis «Ott Tänak – The Movie» tegijate uus film «Kurvilise tee legendid». See on lugu Eesti tipp-rallisõitjatest sportlastena Nõukogude Liidu absurdses süsteemis. Pärast esilinastust jagas Ralf Sauter vahetuid muljeid ning sai harukordse võimaluse istuda Ilmar Raissare kunagise taastatud Lada VFTSi rooli. See auto kuulub juhtumisi nüüd Markko Märtinile, nii et Sauter kohtles seda masinat eriti armastavalt... Vaata ise!