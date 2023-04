KULTUURIS KUUM ⟩ Salapäraselt hukkunud matkajate lugu: Urmas E. Liiviga Djatlovi kuru mõistatusest

Djatlovi kuru mõistatusele on leitud kõikvõimalikke eriskummalisi selgitusi, kuid toimikut põhjalikult uurinud Urmas Eero Liiv usub, et just tema on jõudnud kõige tõenäolisema vastuseni. Selle taskuhäälingu kuulamiseks soovitame tuled kustu panna, sest hakkame arutlema ühe tõeliselt müstilise juhtumi üle.