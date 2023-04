Aasta džässmuusikuks valiti Janno Trump

Aasta džässmuusik 2023 tiitli pälvis hinnatud helilooja, bassist ja ansamblipartner Janno Trump; noore džässitalendi auhinna sai saksofonist Tobias Tammearu, kes on noorele eale vaatamata jõudnud luua muusikat nii ansamblitele, filmidele ning teatritele; aasta džässhelilooja on Taanis elav Karmen Rõivassepp, kes võlub kuulajaid ühteaegu oma lauluoskusega kui ka komponeeritud paladega; džässiedendaja 2023 tiitli sai Gülnar Murumägi ja Haapsalu džässiklubi, kes on suutnud aastatepikkuse tööga populariseerida Lääne-Eestis džässmuusikat ning algatanud seal ka džässmuusika festivali Taff:Fest; aasta džässansambel on New Wind Jazz Orchestra, kes oma lühikesele tegutsemise eale vaatamata on lavalaudu jaganud paljude tippmuusikutega ning kes edendavad oma tööga bigbändi-kultuuri Eestis.