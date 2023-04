INTERVJUU ⟩ Ingrid Lukas – kõla ja hääle müstik

Algab plaat, võiks öelda, et kehalisemalt, R’n’B’likult, aga võtab muutuda. Kui lubate, siis astraalsemaks. Sinna tähtede poole. Selles muusikas on avarust ja ruumi.

Eesti rahvamuusika on Ingrid Lukase loomingus samuti olulisel kohal, sellele ta ehitab. Aga tema kogemus suudab sellest välja nõrutada mingisugust teistsugust tuuma, kui võib-olla põhikohaga Eestis elavad muusikud. Võib-olla oleks seda mõtet kirjeldada väljendiga «ekstiimne», kui ma päris täpselt teaks, mida see tähendab.

Tema eelmisest plaadist on möödas tublid kaheksa aastat. Pole just lühike aeg. Ingrid Lukas ütleb, et ta plaadiga ei kiirustanud, tundis, et «aigu om», lasi sel küpseda, nagu ka ta enda sõnade järgi «armastusel elu ja muusika vastu». Otsustasime sinatada.