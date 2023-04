Haruldane kultuuripärl: Neeme Järvi juhatab staaride ees Mahleri kaheksandat!

Käesoleva aasta 8. ja 9. septembril tuleb ERSO eluaegse aupeadirigendi Neeme Järvi juhatusel esitusele Gustav Mahleri kaheksas sümfoonia. Mahleri monumentaalne teos on suure esituskoosseisu tõttu tuntud ka kui «Tuhande sümfoonia», selle ettekandel osalevad kaheksa vokaalsolisti, poistekoor, kaks segakoori ja suur orkester. Estonia kontserdisaalis soleerivad kahel õhtul maailmakuulsad solistid Thomas Hampson, Andreas Schager, Anne Schwanewilms, Marie Seidler ja Laura Aikin ning Eestist pärit lauljad Ain Anger, Kai Rüütel ja Elina Nechayeva.

ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik peab sündmust muusikakultuuri pidupäevaks. «Eriliseks teeb selle ettekande kindlasti Neeme Järvi, kes täidab oma aastakümnete pikkuse unistuse esitada Mahleri kaheksandat sümfooniat Eestis. Erakordne on ka see, et meil on õnnestunud kaasprodutsent Thomas Hampsoni abiga kaasata suurepärane solistide koosseis, mis peaks iga ooperigurmaani neil kahel õhtul Estonia kontserdisaali poole kutsuma,» lisas Hallik.

Kontserte salvestab filmirežissöör Jason Starr koostöös Cultural Media Collaborative’i (New York) ja ERRiga. Helirežissöör on 22 korda Grammy auhinnaga pärjatud David Frost. Kontsertettekannet kasutatakse hiljem Mahleri kaheksandast sümfooniast rääkivas dokumentaalfilmis. Tegemist on Jason Starri neljanda suurprojektiga ERSO juures.