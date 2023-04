Erkki-Sven Tüüri kontsert tuli USA esmaettekandele

Solistiks oli teosel Berliini Filharmoonikute esiflööt Emmanuel Pahud, kellele Tüür teose ka kirjutas. Utah Arts Review arvustuses märgitakse, et «Pahudi orgaanilist ja karismaatilist esitust vaadates ei teki küsimust miks.» Veel lisatakse, et «teos ei anna võimalust ainult solisti tehnilisi oskusi ja musikaalsust näidata, vaid see nihutab ka flöödi ning orkestri helilise väljenduse piire, olles samal ajal kaasahaarav ja avardav.»